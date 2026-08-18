Arbeit ist in Österreich zum Luxusgut geworden
Die Regierung müsste endlich Lohnnebenkosten und Abgaben senken, bevor Österreich noch mehr Arbeitsplätze und Investitionen verliert
Die aktuellen Zahlen zu den Arbeitskosten sind ein weiteres Alarmsignal für den Wirtschaftsstandort Österreich: Eine geleistete Arbeitsstunde kostet heimische Betriebe mittlerweile durchschnittlich 46,30 Euro. Der EU-Schnitt liegt bei lediglich 34,90 Euro. Österreich liegt damit um mehr als elf Euro pro Stunde über dem europäischen Durchschnitt.
Wobei es nicht um niedrigere Löhne für Arbeitnehmer geht sondern Im Gegenteil, nämlich dass sich Leistung für die Menschen wieder stärker lohnen muss. Das Problem sind die enormen staatlichen Belastungen auf Arbeit. Zu viel von dem, was ein Unternehmen für einen Arbeitsplatz aufwendet, landet bei Steuern, Abgaben und Lohnnebenkosten. Statt am Konto der Beschäftigten wird Geld in nicht unerheblichen Beträgen zusätzlich in die halbe Welt verteilt.
Genau hier verliert Österreich im internationalen Standortwettbewerb zunehmend den Anschluss. Während österreichische Unternehmen mit schwacher Konjunktur, hohen Energiepreisen und ausufernder Bürokratie kämpfen, verteuert der Staat jeden Arbeitsplatz zusätzlich. In zahlreichen mittel- und osteuropäischen Ländern liegen die Arbeitskosten nur bei einem Bruchteil des österreichischen Niveaus. Wer glaubt, heimische Betriebe könnten solche Kostenunterschiede dauerhaft durch höhere Produktivität kompensieren, verweigert die wirtschaftliche Realität.
Die Bundesregierung scheint sich bis heute nicht im Klaren zu sein, dass Arbeit nicht länger ein Luxusgut bleiben darf. Die Lohnnebenkosten müssten massiv sinken, Arbeit und Leistung steuerlich spürbar entlastet und staatlich verursachte Standortkosten konsequent reduziert werden. Gleichzeitig müssten Bürokratie und unnötige Vorschriften zurückgedrängt werden. Österreich muss wieder ein Land werden, in dem sich die Schaffung eines Arbeitsplatzes lohnt und Unternehmen investieren können, ohne von Abgaben und Regulierungen erdrückt zu werden.
Dazu der FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler: „Wenn eine Arbeitsstunde in Österreich bereits 46,30 Euro kostet, müssen bei dieser Bundesregierung sämtliche Alarmglocken schrillen! Wir wollen keine niedrigeren Löhne – wir wollen, dass Arbeitnehmer mehr von ihrer Leistung haben und Betriebe für Beschäftigung weniger belastet werden. Der Staat muss endlich seinen Zugriff auf Arbeit reduzieren! Arbeit muss wieder leistbar, Leistung wieder attraktiv und Beschäftigung wieder belohnt werden. Wenn Schwarz-Rot-Pink weiter zuschaut, verlieren wir Investitionen, Arbeitsplätze und Wohlstand.“
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